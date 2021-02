Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La course contre la montre est lancée pour Lionel Messi !

Publié le 23 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Comme la presse le souligne régulièrement ces derniers temps, la venue de Lionel Messi au PSG semble être une option tout à fait possible. Néanmoins, le FC Barcelone compterait bien parvenir, via son futur président, à conserver le sextuple Ballon d’or.

Que ce soit Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marco Verratti et même Leonardo, tous ont évoqués une potentielle arrivée de Lionel Messi au PSG ces dernières semaines. Pour rappel, le contrat du capitaine du FC Barcelone expirera en juin prochain avec le Barça si la situation restait inchangée. L’occasion pour le PSG de faire le forcing en interne afin d’inciter Messi à rallier la capitale. Ce serait d’ailleurs le but de Neymar qui travaillerait en coulisse pour convaincre son ancien compère d’attaque à Barcelone selon Isabela Pagliari. Du côté de la Catalogne, les élections présidentielles auront lieu le 7 mars prochain. Et comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 février dernier, une élection de Joan Laporta assurerait l’avenir de Messi à Barcelone. Autre candidat à la présidence, Victor Font a un plan sur le long terme pour Lionel Messi.

« Messi lui-même nous a dit que ces deux objectifs peuvent être atteints »