Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 21 février 2021 à 23h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Lionel Messi aurait de fortes chances de débarquer à Paris pour deux raisons précises selon Isabela Pagliari.

Lionel Messi au Paris Saint-Germain ? En attestent les propos de Neymar, de Leandro Paredes, de Marco Verratti ou encore d’Angel Di Maria, l’arrivée de l’international argentin est bien perçue au PSG, lui qui sera libre de tout contrat en juin prochain s’il ne prolongeait pas avec le FC Barcelone. Hormis le PSG, Manchester City serait également sur les rangs pour accueillir le sextuple Ballon d’or. Journaliste d’ Esporte Interativo , Isabela Pagliari a clairement fait savoir ces dernières heures que le projet parisien collerait parfaitement aux attentes et aux ambitions de Lionel Messi.

« Pour lui au PSG, ça peut être une ambiance de fou »