Mercato - Barcelone : Ronald Koeman déjà menacé ? La réponse !

Publié le 23 février 2021 à 11h00 par A.C.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ronald Koeman est régulièrement annoncé proche d’un possible départ.

Les choses vont mal au FC Barcelone. Sur le plan sportif, le club enchaine les désillusions. Après la défaite face au PSG en huitième de finale de Ligue des Champions (1-4), le Barça s’est cassé les dents sur Cadix en Liga (1-1) et enregistre désormais 8 points de retard sur le leader du championnat, l’Atlético de Madrid. La situation interne n'arrange pas les choses, puisque c’est le flou à tous les étages, avec notamment le report des élections à la présidence du Barça pour cause de Covid-19.

Koeman devrait continuer au Barça