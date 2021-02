Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande révélation dans le dossier Hector Bellerin !

Publié le 23 février 2021 à 16h15 par T.M.

A la recherche d’un arrière droit pour la saison prochaine, le PSG aurait réactivé le dossier Hector Bellerin. Toutefois, concernant le joueur d’Arsenal, la vérité pourrait bien être différente.

Du côté du PSG, Leonardo prépare déjà le prochain mercato estival et un chantier occupe actuellement le directeur sportif brésilien, celui de l’arrière droit. Alors que l’option d’achat d’Alessandro Florenzi, prêté par l’AS Rome, devrait être levée, la question sera de savoir qui viendra épauler l’Italien. En effet, Colin Dagba n’aurait pas les faveurs de Leonardo qui se serait mis en quête d’un nouveau latéral droit pour la saison prochaine. Alors que le nom d’Emerson (FC Barcelone) a notamment été évoqué, ces dernières heures, c’est la piste Hector Bellerin qui a pris de l’ampleur. Alors que le PSG a déjà été intéressé par l’Espagnol d’Arsenal par le passé, cela serait toujours d’actualité… ou pas.

Le PSG pas intéressé ?