Mercato - Barcelone : Une incroyable décision prise pour Ansu Fati ?

Publié le 23 février 2021 à 16h00 par A.C.

Au sein du FC Barcelone on commencerait à se poser des questions au sujet de l’avenir d’Ansu Fati, sous contrat jusqu’en juin 2022.

Il est la nouvelle pépite du centre de formation du FC Barcelone. A seulement 18 ans, Ansu Fati s’est déjà fait une place en équipe première, entrant même dans la sélection espagnole par la grande porte. Les louanges n’ont pas tardé à pleuvoir et la plupart des observateurs voient en lui la nouvelle figure de proue du Barça post-Messi. Son évolution a toutefois été freinée par une grave blessure au genou survenue en novembre dernier et certains en Catalogne semblent se poser de plus en plus de questions sur l’avenir de l’ailier supersonique...

Ansu Fati pourrait être sacrifié par le Barça