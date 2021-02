Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, Real Madrid... Leonardo a un gros sursis pour Mbappé !

Publié le 23 février 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé intéresserait le Real Madrid et le FC Barcelone. Toutefois, Leonardo aurait le temps de trouver une solution pour conserver son numéro 7, car ni Zinedine Zidane, ni Ronald Koeman ne serait prêt à lancer son offensive pour le moment.

Tout comme Neymar, Kylian Mbappé a rejoint le PSG à l'été 2017. Etincelant depuis son arrivée, le champion du monde français fait le plus grand bonheur du club de la capitale. Et sa performance XXL, ponctuée d'un triplée, face au FC Barcelone en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions peut en attester. Comblés par Kylian Mbappé, Leonardo et Mauricio Pochettino pourraient malheureusement le voir quitter le PSG lors du prochain mercato estival. En effet, le numéro 7 parisien sera en fin de contrat le 30 juin 2022 et il n'est pas encore près de prolonger, bien qu'il a affirmé qu'il était heureux à Paris. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux » , a expliqué Kylian Mbappé au micro de RMC Sport après la gifle infligée au FC Barcelone (1-4) mardi dernier. Alors que la situation de l'attaquant de 22 ans aurait alarmé à la fois le Real Madrid et le FC Barcelone, Leonardo et le PSG auraient tout de même une grosse marge de manoeuvre avant de voir le danger arriver.

Un transfert au Real Madrid remis à l'été 2022 ?

Conscient que l'avenir de Kylian Mbappé est incertain, le Real Madrid compterait bien profiter de l'occasion pour l'accueillir. Toutefois, Zinedine Zidane attendrait un geste fort de son compatriote français avant de lancer les hostilités. D'après les dernières indiscrétions de Duncan Castles, divulguées dans le Transfer Window Podcast , le coach merengue voudrait que Kylian Mbappé annonce clairement son intention de quitter le PSG. Une information confirmée par Jorge Calabres sur Twitch . A en croire le journaliste de Radio Marca , Zinedine Zidane espérerait bel et bien voir Kylian Mbappé manifester ouvertement son envie d'être transféré pour pouvoir passer à l'action. Et même dans ces conditions, le numéro 7 du PSG ne devrait pas rejoindre le Real Madrid avant l'été 2022. Comme l'a indiqué Eduardo Inda sur le plateau d'El Chiringuito dernièrement, Zinedine Zidane serait dans l'incapacité d'assumer un transfert de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le technicien du Real Madrid aurait demandé à son compatriote français d'attendre la fin de son contrat le 30 juin 2022 pour le rejoindre. Et comme la Maison-Blanche , le FC Barcelone ne serait pas non plus disposé à inquiéter le PSG en l'état actuel des choses.

Ronald Koeman ne veut pas penser à Mbappé tout de suite