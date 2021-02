Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lancerait un ultimatum à Kylian Mbappé !

Publié le 23 février 2021 à 9h15 par Th.B.

Certes, le Real Madrid caresserait toujours le rêve de s’attacher les services de Kylian Mbappé plutôt que ceux d’Erling Braut Haaland. Néanmoins, le Norvégien devrait débarquer à la Casa Blanca avant le Français, à moins que l’attaquant du PSG ne fasse une déclaration fracassante.

Erling Braut Haaland pourrait finalement débarquer au Real Madrid à l’intersaison bien que la piste menant à Kylian Mbappé semblait jusqu’ici être la priorité des dirigeants merengue. D’après certains journalistes espagnols, comme Siro Lopez ou Edu Pidal, le transfert d’Haaland aurait pris de l’ampleur ces derniers temps du côté du Real Madrid et pourrait se faire puisque le Borussia Dortmund serait désormais en quête de liquidités d’après Duncan Castles. Le journaliste du Times et du Daily Record a en outre assuré vendredi lors du Transfer Window Podcast que l’attaquant du PSG pourrait influencer le mercato du Real Madrid s’il faisait savoir que sa volonté était de quitter le Paris Saint-Germain. Et la tendance se confirmerait.

Pas d’offensive tant que Mbappé ne s’exprimerait pas