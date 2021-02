Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un coup de tonnerre pour l’avenir d’Erling Haaland ?

Publié le 23 février 2021 à 17h00 par B.C.

Alors qu’Erling Haaland est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, un départ de l’attaquant est évoqué pour l’été 2022, lorsque sa clause libératoire atteindra 75M€. Le Real Madrid ferait notamment partie des prétendants, et Zinedine Zidane pourrait finalement avoir une énorme ouverture dès les prochains mois…

À 20 ans, Erling Haaland ne cesse d’impressionner depuis son arrivée au Borussia Dortmund. L’attaquant norvégien totalise déjà 27 buts et 7 passes décisives en 25 apparitions cette saison, de quoi le placer sur la short-list de la plupart des écuries européennes. Le Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester United et City en pinceraient notamment pour la sensation du moment, sous contrat avec le BVB jusqu’en 2024. Arrivé en janvier 2020, Erling Haaland pourrait plier bagage l’année prochaine, puisqu’une clause libératoire estimée à 75M€ sera activée à l'été 2022, un montant clairement abordable pour un joueur de cet acabit, mais ce dernier pourrait finalement animer le marché des transferts un peu plus tôt…

Un départ dès cet été pour Haaland ?