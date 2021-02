Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos confronté à un énorme dilemme ?

Publié le 23 février 2021 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos serait au coeur d'un énorme dilemme. Alors qu'il serait suivi de près par le PSG, entre autres, le capitaine du Real Madrid hésiterait entre prolonger immédiatement avec le club merengue ou attendre la fin de saison et le mois de mai pour prendre une décision définitive pour son avenir.

Après 16 saisons de règne au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait migrer vers d'autres horizons. En effet, le capitaine de la Maison-Blanche est sous contrat jusqu'au 30 juin et n'aurait pas encore décidé s'il allait prolonger ou partir. Pour ne pas arranger les affaires de Zinedine ZIdane, Sergio Ramos ne manquerait pas de prétendants, et figurerait notamment sur les tablettes du PSG. Une situation qui ne l'aiderait pas du tout à prendre une décision finale.

Prolonger ou attendre ? Sergio Ramos hésite