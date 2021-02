Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet attaquant de Pochettino annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 23 février 2021 à 15h15 par T.M.

Prêté avec option d’achat au RC Lens par le PSG, Arnaud Kalimuendo a fait le point sur son avenir.

Barré par l’arrivée de Moise Kean en début de saison, Arnaud Kalimuendo est parti chercher du temps de jeu loin du PSG. Et pour cela, l’attaquant de 19 ans a été prêté au RC Lens, où il réussit une très belle saison sous les ordres de Franck Haise. Et alors que la saison est encore loin d’être terminée, les questions se posent déjà concernant l’avenir de Kalimuendo. En effet, l’attaquant pourrait bien rester au RC Lens plus longtemps que prévu puisqu’une option d’achat a été négociée entre les deux clubs.

« On verra ce qui se passera »