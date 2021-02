Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente est presque validée pour l’été prochain !

Publié le 4 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Prêté par le PSG au RC Lens depuis l’été dernier, Arnaud Kalimuendo pourrait finalement y être transféré définitivement en fin de saison comme l’a confirmé le directeur général du club nordiste.

Avec les présences de Mauro Icardi, Kylian Mbappé ainsi que Moise Kean dans les rangs du PSG, Arnaud Kalimuendo disposait de perspectives très limitées pour cette saison. Du coup, le jeune buteur parisien de 19 ans a été contraint à l’exil et s’est tourné vers le RC Lens où il est prêté pour une saison, sans option d’achat. Mais depuis quelque temps, il se murmure que le club nordiste serait en train de négocier avec le PSG un transfert définitif de Kalimuendo…

« Il y a un accord avec Paris »