Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi est passé à l’action dans le dossier Kylian Mbappé !

Publié le 22 février 2021 à 15h15 par H.G. mis à jour le 22 février 2021 à 15h19

Alors que le PSG souhaiterait prolonger le contrat de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi serait pleinement impliqué dans les négociations pour le convaincre de parapher un nouveau bail.

Si Neymar serait proche de parapher un nouveau contrat pour les quatre prochaines saisons, le dossier Kylian Mbappé serait encore loin d’être réglé. En effet, arrivant lui-aussi au terme de son contrat le 30 juin 2022, l’international français est encore en plein doute au sujet de son avenir et n’a pris aucune décision pour l’heure. Et dans un contexte où le Real Madrid aimerait vivement l’attirer, la direction du PSG tente de faire pencher la balance en sa faveur pour que Kylian Mbappé reste encore un peu plus longtemps au sein du club de sa ville natale.

Nasser Al-Khelaïfi s’assurerait que le nouveau contrat convienne à Kylian Mbappé