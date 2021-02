Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prend une énorme décision pour son avenir !

Publié le 22 février 2021 à 14h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations concernant son avenir. Mais l'attaquant du PSG aurait ouvert la porte à une prolongation en coulisses.

Déjà largement évoqué, l'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions depuis sa performance exceptionnelle contre le FC Barcelone mardi dernier. A l'issue du match, il évoquait d'ailleurs brièvement sa situation et une possible prolongation au PSG où son contrat court jusqu'en 2022. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », confiait-il au micro de RMC Sport .

Mbappé ouvre la porte à une prolongation