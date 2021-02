Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un message sur son avenir… de la part d'Edouard Philippe !

Publié le 23 février 2021 à 19h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, Edouard Philippe n’a pas caché qu’il aimerait grandement voir l’international français rester en Ligue 1.

Arrivant au terme de son contrat dans un peu moins d’un an et demi, Kylian Mbappé est à la croisée des chemins au PSG. En effet, faute de prolongation d’ici l’été prochain, le club de la capitale n’aura d’autre choix que de s’en séparer, sinon il s’exposerait au risque de le voir s’en aller librement un an plus tard. En conséquence, afin d’éviter ce scénario catastrophe, la direction du club de la capitale essaie de convaincre l’international français de parapher un nouveau bail, même si Kylian Mbappé réclame encore un temps de réflexion avant de prendre une décision. Dans ce contexte, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a dernièrement expliqué qu’elle aimerait vivement que le Champion du Monde 2018 reste en Ligue 1. Et ce mardi, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe a emboité ses pas, même si le maire du Havre estime que le gouvernement n’a pas à prendre position sur ce sujet de cette manière.

« Bien sûr que j'aimerais qu'il reste »