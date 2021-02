Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland aurait tranché pour son avenir, mais…

Publié le 23 février 2021 à 19h00 par T.M.

A l’instar de Kylian Mbappé, l’avenir d’Erling Braut Haaland est également au centre de toutes les rumeurs. Et alors que le Norvégien est annoncé un peu partout, il semble que son choix soit déjà fait.

A 20 ans, Erling Braut Haaland est annoncé comme la future référence au poste de numéro 9. De quoi intéresser les plus grands clubs européens, qui se battent actuellement pour s’offrir le joueur du Borussia Dortmund. Cet été, la bataille s’annonce rude pour le Norvégien, sous contrat jusqu’en 2024. Entre qui ? Le Real Madrid fait notamment le forcing depuis plusieurs mois pour recruter Haaland, mais le FC Barcelone ou encore Chelsea ou Manchester United pourraient venir jouer les trouble-fêtes dans ce dossier. La question est donc de savoir ce que compte faire Erling Braut Haaland.

