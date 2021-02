Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour cette piste XXL de Pérez ?

Publié le 23 février 2021 à 22h00 par A.C.

Régulièrement évoqué pour prendre la succession de Zinedine Zidane au Real Madrid, Massimiliano Allegri semble avoir hâte de revenir aux affaires.

Comme souvent au cours de sa courte carrière, Zinedine Zidane est annoncé proche d’un départ. La presse espagnole parle de tensions toujours plus nombreuses entre le français et son président Florentino Pérez, qui a d’ailleurs déjà une longue liste de potentiels successeurs. Massimiliano Allegri en fait partie ! Très souvent lié au Real Madrid, l’ancien de la Juventus avait notamment avoué s’être vu offrir les rênes de l’équipe madrilène. « Il y a deux ans (2018), il y a eu des contacts, mais rien ne s'est passé parce que j'avais un contrat avec la Juventus » a déclaré Allegri à MARCA , en juillet dernier. « De plus, j'avais un fort engagement moral envers le club et ses fans ». Désormais, avec Mauricio Pochettino parti au PSG, il fait à nouveau partie des favoris pour succéder à Zidane.

