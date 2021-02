Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star du vestiaire monte au créneau pour Zidane !

Publié le 19 février 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Alors que la question de son avenir sur le banc du Real Madrid pourrait revenir au premier plan en cas de défaite face à l’Atalanta en Ligue des champions, Zinedine Zidane peut compter sur le soutien de Toni Kroos.

« Tu es vraiment en train de me demander si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire ? Qua chaque jour, je suis viré ? Ok, Très bien ! Nous voulons travailler, avec les joueurs. Nous continuerons à nous battre. Et nous le méritons. Nous avons remporté la Liga la saison passée. Nous, le Real Madrid. Nous avons le droit de défendre notre titre, au moins cette saison. Donnez une chance à cet effectif, celui qui a gagné la Liga la saison passée. Pas il y a dix ans. La saison dernière ! Un jour je suis viré, le lendemain je ne le suis plus. Puis le lendemain, si nous perdons, je suis viré ». Il y a quelques jours en conférence de presse, Zinedine Zidane avait perdu son calme devant les journalistes après une nouvelle fois avoir été interrogé sur son avenir. Une réaction qui illustre une certaine tension chez le technicien français, sous le feu des critiques depuis le début de la saison. Auteur d’une première partie d'exercice en demi-teinte, le Real Madrid a failli être éliminé en phase de groupes de Ligue des champions avant de se reprendre. Et comme souvent lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants, l’entraîneur voit son avenir s’écrire en pointillés.

Kroos veut sauver la tête de Zidane