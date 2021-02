Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie inattendue sur l’avenir de Kylian Mbappé…

Publié le 24 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est encore loin d’être fixé, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe estime que le gouvernement n’a pas à intervenir dans ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé finira-t-il par prolonger son contrat dans la capitale, ou optera-t-il plutôt pour un transfert en fin de saison ? Le suspens demeure total à ce sujet, même si Leonardo s’active en coulisses pour tenter de fixer l’avenir de l’attaquant français. Et l’ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron, Edouard Philippe, s’est exprimé sur le cas Mbappé mardi au micro de RMC Sport, estimant que le gouvernement n’avait pas à prendre position sur ce dossier qui ne concerne que le PSG et son joueur selon lui.

« Je comprends qu’il soit fasciné par d’autres offres »