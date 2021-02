Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine grosse recrue du projet QSI pourrait être…

Publié le 24 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba sera bientôt sur le marché des transferts. Et Leonardo tente plus que jamais d’attirer le défenseur autrichien au PSG…

« J'ai pris la décision de partir du Bayern Munich à la fin de cette saison pour essayer quelque chose de nouveau », indiquait récemment David Alaba (28 ans), actant donc son départ libre du Bayern Munich l’été prochain après 13 ans de bons et loyaux services au sein du club bavarois. Et les prétendants ne manquent pas pour le défenseur autrichien : le Real Madrid, Manchester City et le PSG seraient notamment sur les rangs. Et Leonardo s’active plus que jamais pour rafler la mise avec Alaba.

Le PSG a proposé un contrat à Alaba

En effet, Sport Bild a annoncé mardi que le PSG serait passé à l’action en formulant une offre de contrat à David Alaba pour tenter de l’attirer au Parc des Princes pour 0€ lors du prochain mercato estival. Le vif intérêt de Leonardo pour l’international autrichien est donc confirmé, et reste désormais à savoir si Alaba sera la prochain recrue XXL du projet QSI au PSG.