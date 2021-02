Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Pérez avec Haaland !

Publié le 23 février 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid est cité avec insistance comme étant sur les traces d’Erling Braut Haaland, l’un des concurrents annoncés du club de la capitale espagnole dans ce dossier ne serait en réalité pas positionné sur le Norvégien.

Auteur de de grandes performances avec le Borussia Dortmund depuis un peu plus d’un an, Erling Braut Haaland a achevé de convaincre les plus prestigieuses écuries européenne de son talent. Ainsi, bon nombre d’entre-elles ont dernièrement été annoncées comme étant intéressées par la perspective de l’enrôler l’été prochain, soit le dernier mercato estival au cours duquel sa clause libératoire fixée à 75 M€ ne sera pas active. Le club de la Ruhr pourrait donc être ouvert à l’idée d’une vente, et le Real Madrid est cité avec insistance comme un possible point de chute pour Erling Braut Haaland à ce moment-là.

Le Bayern Munich ne tentera pas de recruter Erling Braut Haaland cet été !