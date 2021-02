Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tout proche de boucler un premier dossier sensible !

Publié le 23 février 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que le PSG souhaite freiner l'exode de ses jeunes pépites, Leonardo serait sur le point de trouver un accord avec Abdoulaye Kamara pour la signature de son premier contrat professionnel.

Après avoir perdu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche l’été dernier, respectivement partis au Bayern Munich et à l’AS Saint-Etienne, Leonardo se démène pour freiner l’exode des jeunes pousses parisiennes, mais ce n’est pas gagné d’avance. Alors que le PSG est en discussion pour la prolongation de Kays Ruiz, ce dernier s’imaginerait plutôt partir l’été prochain, et il pourrait en être de même avec Soumaila Coulibaly. D’après Sky , le Borussia Dortmund est en négociation avec le défenseur de 17 ans, libre à l’issue de la saison. RMC a confirmé ce lundi que le club allemand était en pole, mais le PSG ne désespère pas et compte transmettre une nouvelle offre à l’entourage du jeune joueur, et Leonardo travaillerait en parallèle sur un autre dossier sensible.

Le PSG touche au but avec Kamara