Mercato - PSG : L’OM serait passé à l’action pour un joueur d’Al-Khelaïfi !

Publié le 23 février 2021 à 7h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Soumaila Coulibaly, négocierait déjà avec le Borussia Dortmund en vue d'un départ, mais l’OM serait également intéressé par le jeune défenseur du PSG.

Après les départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche l’été dernier, l’exode des titis parisiens va-t-il se poursuivre à l’issue de la saison ? Alors que le PSG est en discussion avec l’entourage de Kays Ruiz pour une prolongation de contrat qui semble mal embarquée, un autre cas a de quoi préoccuper Leonardo. Bientôt libre, Soumaila Coulibaly aurait en effet la cote sur le marché des transferts, et selon Sky Deutschland , le Borussia Dortmund serait déjà passé à l’action pour le défenseur de 17 ans. Et le club de la Ruhr ne serait pas le seul à avoir lancé son offensive…

L’OM également dans le coup pour Coulibaly !