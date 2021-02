Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane prêt à faire une annonce tonitruante pour son avenir ?

Publié le 23 février 2021 à 5h15 par T.M.

En cas de départ de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino voudrait miser sur Harry Kane. Et pour le PSG, la porte pourrait bien s’ouvrir avec le buteur de Tottenham.

Aujourd’hui, le flou est toujours total concernant l’avenir de Kylian Mbappé. En pleine réflexion sur son avenir, le joueur du PSG doit trancher entre prolonger ou partir à l’étranger. Et alors que le Français pourrait notamment filer au Real Madrid, le club de la capitale devra alors assurer sa succession et Mauricio Pochettino se serait déjà penché sur la question. En effet, selon les dernières informations en provenance d’Angleterre, l’ancien entraîneur de Tottenham voudrait aller piocher chez les Spurs, souhaitant notamment faire venir Harry Kane au PSG.

Un transfert réclamé par Kane ?