Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est fixé pour Harry Kane !

Publié le 21 février 2021 à 9h15 par D.M.

En cas de départ de Kylian Mbappé ou de Neymar à la fin de la saison, Mauricio Pochettino envisagerait de recruter Harry Kane. Une opération qui pourrait atteindre les 173M€.

Leonardo serait sur le point de réussir son pari. Le directeur sportif du PSG tente depuis plusieurs mois de convaincre Neymar et Kylian Mbappé de prolonger leur contrat et de rester à Paris la saison prochaine. L’attaquant brésilien veut poursuivre son aventure au PSG et l’accord pourrait être officialisé dans les prochaines semaines. Quant à Mbappé, lié contractuellement au club parisien jusqu’en 2022, il n’a toujours pas donné sa réponse à Leonardo, mais le directeur sportif se montrerait confiant dans ce dossier selon les dernières informations de L’Equipe . Néanmoins, un départ du champion du monde au Real Madrid reste d’actualité et Mauricio Pochettino aurait déjà identifié son remplaçant.

Harry Kane valorisé à 173M€