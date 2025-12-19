Daniel Riolo : Cette nouvelle relation qui le passionne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Séduit par Rayan Cherki, Pep Guardiola n’hésite pas pour autant à adresser des petites piques à son joueur au cours de ses prises de parole. La relation qu’entretient l’ancien joueur de l’OL avec l’entraîneur de Manchester City plaît en tout cas au journaliste Daniel Riolo.

Arrivé à Manchester City durant l’été en provenance de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n’a pas traîné avant de séduire ses nouveaux supporters mais également Pep Guardiola. Mais cela n’empêche pas l’entraîneur espagnol de rappeler à l’ordre son protégé si nécessaire. Mercredi, le milieu offensif s’est illustré avec un but sublime lors des demi-finales de la League Cup contre Brentford (2-0), de quoi emballer Guardiola, qui restait néanmoins critique.

« Après ce but, il n'a pas très bien joué... Mais avant, c'était fantastique » « Quel but ! Quel but ! Même un ou une aveugle peut comprendre que c'était un but spécial. Il n'est pas nécessaire d'être un manager pour se rendre compte à quel point c'était beau, s’était enflammé Guardiola après la rencontre, au micro de Sky Sports. Après ce but, il n'a pas très bien joué... Mais avant, c'était fantastique ». Des éloges et une petite pique qui plaisent à Daniel Riolo.