Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a tenté de recruter un très grand nom !

Publié le 24 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien gardien emblématique de Liverpool et de Naples, Pepe Reina annoncé qu’il aurait pu rejoindre le PSG qui avait souhaité le recruter lors du mercato estival 2017.

Fort de son palmarès XXL qu’il s’est principalement bâti avec Liverpool et la sélection espagnole, Pepe Reina a longtemps été une référence mondiale. Aujourd’hui âgé de 38 ans et alors qu’il évolue à la Lazio Rome, il aurait pu connaître une trajectoire bien différente puisque le PSG avait tenté de le recruter durant le mercato estival 2017. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe mardi, Reina s’est confié à ce sujet.

« Je n’avais pas pu aller au PSG »