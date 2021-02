Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations de ce gardien sur l’intérêt du PSG !

Publié le 23 février 2021 à 10h45 par T.M.

L’été dernier, Sergio Rico a finalement été conservé par le PSG en tant que doublure de Keylor Navas. Toutefois, ce rôle aurait également pu être confié à Pepe Reina, aujourd’hui à la Lazio.

Chaque saison, le dossier des gardiens fait énormément parler au PSG. Cela a encore été le cas lors du dernier mercato estival. Alors que la place de numéro 1 était promise à Keylor Navas, il a fallu gérer la question de sa doublure. Et finalement, Leonardo a décidé de conserver définitivement Sergio Rico, lui qui était initialement prêté par le FC Séville. Mais les candidats étaient nombreux pour cette place. Alors que la solution aurait pu se trouver en interne avec Marcin Bulka ou Alphonse Areola, qui ont fini par être prêtés, un autre gardien aurait pu être recruté. Et cela aurait notamment pu être le cas de Pepe Reina, international espagnol de 38 ans, qui s’est finalement engagé avec la Lazio à l’intersaison.

L’histoire ratée entre le PSG et Reina