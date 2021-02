Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola en rajoute une couche après sa bombe sur Pogba !

Publié le 23 février 2021 à 19h45 par A.M.

Quelques semaines après avoir lâché une bombe sur l'avenir de Paul Pogba, Mino Raiola a tenu à mettre les choses au clair, en confirmant ses propos.

En décembre dernier, Mino Raiola se montrait catégorique concernant l'avenir de Paul Pogba. « Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Il vaut mieux parler clairement, regarder devant soi et ne pas perdre de temps à chercher des coupables. À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air », confiait l'agent du Champion du monde dans les colonnes de Tuttosport . Une sortie qui avait fait grand bruit en fin d'année dernière, notamment auprès des clubs intéressés que ce sont le PSG, la Juventus et le Real Madrid. Paul Pogba avait tenu à minimiser les propos de son représentant, mais à Manchester United, le milieu de terrain français ne semble plus en odeur de sainteté et alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, l'international tricolore semble sur le départ.

«Chaque fois que je donne mon opinion, tout le monde en Angleterre devient fou »