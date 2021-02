Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme danger pour Zidane avec Varane !

Publié le 24 février 2021 à 13h00 par A.D.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022, Raphaël Varane séduirait Manchester United. Alors qu'il n'envisagerait pas du tout de se séparer de son compatriote français, Zinedine Zidane devrait faire tout son possible pour bloquer son départ.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid dès le prochain mercato estival. S'il ne parvient pas à prolonger son défenseur central français très rapidement, le club merengue pourrait se résoudre à le vendre à la fin de la saison pour ne pas le voir partir librement et gratuitement un an plus tard. Conscient de la situation contractuelle de Raphaël Varane, le PSG serait prêt à profiter de la situation. D'après les dernières indiscrétions de Goal , Leonardo serait en embuscade en cas de non-prolongation du numéro 5 du Real Madrid. Et il ne serait pas le seul.

Solskjaer serait en embuscade pour Varane, mais...