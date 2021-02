Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand danger se dessine avec Haaland !

Publié le 24 février 2021 à 9h00 par H.G.

Alors qu’Erling Braut Haaland est annoncé comme étant dans le viseur du Real Madrid, l’écurie entrainée par Zinedine Zidane serait très loin d’être la seule positionnée sur le dossier.

Très prolifique au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est l’attaquant à la mode en Europe tant il a tapé dans l’oeil des plus prestigieuses écuries du Vieux Continent . Ainsi, plusieurs grands clubs ont été annoncés les traces du natif de Leeds, à l’image du Real Madrid ou encore du FC Barcelone. Le Bayern Munich avait également été annoncé sur ses traces, mais AS a assuré ce mardi que l’international danois n’était en réalité pas ciblé par le club bavarois en vue de l’été 2021, et ce en vertu d’une sorte de pacte de non-agression entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Cependant, ce n’est pas pour autant que la concurrence dans le dossier Erling Braut Haaland se limiterait au FC Barcelone pour le Real Madrid…

Trois clubs de Premier League seraient en mesure de recruter Erling Braut Haaland !