Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland, Benzema… Ce joueur de Zidane affiche une préférence !

Publié le 23 février 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland, Toni Kroos a botté en touche de manière surprenante après une question sur les deux hommes.

L’attaque du Real Madrid pourrait connaitre un immense coup de fraicheur au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, le club de la capitale espagnole est annoncé avec insistance sur les traces de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. Évidemment, il parait difficile de voir les deux prodiges arriver, mais l’hypothèse de voir l’attaquant du PSG ou le prolifique buteur du Borussia Dortmund rejoindre le Real Madrid ne serait donc pas à écarter. Et logiquement, les questions à ce sujet pleuvent en conférence de presse du côté des Merengue en ce moment. Et bien évidemment, Toni Kroos n’y a pas échappé à la veille du match du Real Madrid contre l’Atalanta en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, Toni Kroos opte pour Karim Benzema !