Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle pour Zidane dans le feuilleton Sergio Ramos

Publié le 24 février 2021 à 9h30 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos aurait mis le PSG en situation d'alerte. Malgré tout, Florentino Pérez, qui aurait rencontré son capitaine ce mardi, estimerait que plus le temps passe, plus les chances de prolongation sont grandes.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid librement et gratuitement. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet, Leonardo serait en embuscade, prêt à profiter de l'aubaine si Sergio Ramos ne renouvelait pas son contrat avec le Real Madrid. De son côté, Florentino Pérez ne voudrait pas laisser filer son capitaine aussi facilement. D'après les dernières indiscrétions de Jugones , rapportés par AS , le président de la Maison-Blanche aurait parlé avec Sergio Ramos ce mardi avant le vol de Zinedine Zidane et ses hommes pour Bergame. Lors de cet échange, Florentino Pérez aurait pris rendez-vous avec le vétéran de 34 ans pour aborder son avenir et parler renouvellement.

Pérez et Ramos confiants pour une prolongation ?