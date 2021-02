Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une rencontre au sommet programmée entre Ramos et le Real Madrid ?

Publié le 24 février 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que Sergio Ramos est annoncé dans le viseur du PSG, l’international espagnol aurait prévu de discuter avec Florentino Pérez prochainement au sujet de son avenir.

Arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos pourrait être l’une des bonnes opportunités à saisir sur le marché des transferts l’été prochain. Le PSG l’aurait bien compris dans la mesure où il aimerait l’attirer librement l’été prochain afin de renforcer sa défense centrale. L’occasion semble réelle pour l’écurie francilienne dans la mesure où les négociations entre Sergio Ramos et le Real Madrid sont annoncées comme étant dans l’impasse depuis maintenant plusieurs mois, notamment sur la question de son salaire. Cependant, à en croire les dernières informations venues d’Espagne, les choses pourraient bientôt évoluer, et non en la faveur du PSG…

Une rencontre à prévoir entre Sergio Ramos et Florentino Pérez ?