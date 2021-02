Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Zidane interpelle Pérez pour Mbappé !

Publié le 23 février 2021 à 21h15 par A.M.

Interrogé sur la possibilité de voir débarquer Kylian Mbappé ou Erling Haaland au Real Madrid cet été, Toni Kroos préfère renvoyer la balle à Florentino Pérez.

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid envisage de réaliser un recrutement galactique en attirant Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Le contexte économique ayant rendu impossible l'arrivée des deux en même temps, le club merengue va devoir choisir entre les deux. Un véritable dilemme pour les Madrilènes tant les deux attaquants impressionnent à l'image de leurs récentes prestations en Ligue des Champions la semaine dernière. Présent en conférence de presse, Toni Kroos n'a pas échappé aux questions sur les joueurs du PSG et du Real Madrid.

Mbappé au Real ? «C'est une question pour Florentino»