Mercato - Real Madrid : Zidane a tout tenté pour pousser dehors cet indésirable !

Publié le 24 février 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que Mariano Diaz joue très peu au Real Madrid, Zinedine Zidane aurait fait tout son possible pour que l’ancien joueur de l’OL s’en aille au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts.

Formé au Real Madrid, Mariano Diaz a effectué son grand retour dans la capitale espagnole en 2018 après avoir évolué à l’OL au cours de la saison 2017/2018. Ce faisant, l’attaquant âgé de 27 ans espérait s’imposer au sein de son club de coeur. Cependant, rien n’y fait, dans la mesure où le natif de Premià de Mar ne parvient pas à accomplir son rêve. Il faut dire que Zinedine Zidane ne lui accorde que peu de temps de jeu puisque Mariano Diaz n’a participé 431 minutes de jeu cette saison, avec une seule réalisation inscrite au compteur. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’avant-centre ne semble avoir aucune opportunité réelle pour briller au Real Madrid, mais cela ne l’aurait jamais conduit à vouloir s’en aller, bien au contraire…

« On sait bien qu'il n'a pas le niveau que requiert un grand club comme le Real »