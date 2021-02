Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann reçoit un terrible message sur son transfert !

Publié le 23 février 2021 à 21h30 par A.D.

Lors de l'été 2019, Antoine Griezmann a décidé de quitter l'Atlético pour se lancer un tout nouveau défi du côté du FC Barcelone. Alors que son compatriote français a totalement manqué ses débuts au Barça, Jérémy Mathieu a estimé qu'il avait fait une erreur en rejoignant le club blaugrana.

Après un transfert avorté à l'été 2018, Antoine Griezmann a finalement migré vers le FC Barcelone un an plus tard. Toutefois, ce choix ne paye pas du tout pour le moment. En effet, Antoine Griezmann éprouve les pires difficultés à évoluer à son plus haut niveau depuis son arrivée au Barça. Et bien qu'il semble avoir retrouvé de sa superbe, ses performances sont encore loin de celles qu'il réalisait à l'Atlético. Ce que n'a pas manqué de faire remarquer Jérémy Mathieu. Lors d'un entretien accordé au programme Tu Diràs , l'ancien défenseur du FC Barcelone a estimé qu'Antoine Griezmann avait même fait une « erreur » en rejoignant la Catalogne.

«C'était une erreur de venir à Barcelone»