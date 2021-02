Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit déjà un avertissement pour le recrutement de Sampaoli !

Publié le 24 février 2021 à 0h15 par G.d.S.S.

Alors que Jorge Sampaoli devrait officialiser son arrivée à l’OM dans les prochains jours, Adil Rami assure que l’entraîneur argentin cherchera à opérer à de nombreux changements dans l’effectif.

Jorge Sampaoli à l’OM, ça brûle ! L’entraîneur argentin, qui vient de résilier son contrat avec l’Atletico Mineiro, va débarquer dans la cité phocéenne dans les prochains jours pour y signer son contrat jusqu’en 2023 et démarrer sa nouvelle aventure. Mais faut-il pour autant s’attendre à de gros bouleversements dans l’effectif de l’OM avec l’arrivée de Sampaoli ? Adil Rami, qui l’a bien connu au FC Séville, a livré son sentiment à ce sujet sur RMC Spo rt.

« Il va y avoir des changements à faire dans l’effectif pour lui »