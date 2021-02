Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet bientôt métamorphosé grâce à Sampaoli ?

Publié le 23 février 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

En difficulté cette saison à l’OM, Dimitri Payet est notamment pointé du doigt en raison de sa condition physique. Mais selon Adil Rami, le milieu offensif devrait retrouver des couleurs mais surtout de grosses responsabilités avec la nomination imminente de Jorge Sampaoli sur le banc du club marseillais.

Auteur de seulement 4 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, Dimitri Payet peine à peser sur le jeu offensif de l’OM autant qu’il le faisait les saisons précédentes. La faute à une dynamique collective défaillante depuis quelques mois, mais surtout, à sa supposée prise de poids qui ne cesse de revenir sur la table lorsqu’il s’agit d’évoquer les performances de Payet. Alors, comment relancer la machine et permettre à l’ancien milieu offensif de West Ham de retrouver son meilleur niveau cette saison avec l’OM ? Il semblerait que l’arrivée de Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur du club phocéen, puisse tout changer pour Payet…

« Il va retrouver de la motivation avec Sampaoli »