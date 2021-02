Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guardiola, Bielsa… La méthode Sampaoli est déjà très claire !

Publié le 22 février 2021 à 16h30 par La rédaction

Choisi par l’OM pour venir reprendre le flambeau d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli est assez méconnu du public français. Pourtant, à en croire différents observateurs privilégiés, sa méthode se rapproche sensiblement de celles de Marcelo Bielsa ou encore Pep Guardiola.

Comme l’avait annoncé le10sport.com, l’OM et Jorge Sampaoli ont trouvé un accord contractuel, et l’entraîneur argentin sera donc le successeur tant attendu d’André Villas-Boas sur le banc du club phocéen. Attendu dans les prochains jours à Marseille pour signer son contrat jusqu’en juin 2023, Sampaoli dispose déjà d’un CV bien garni puisqu’il a notamment dirigé le FC Séville et la sélection argentin, mais il reste assez méconnu du public français. À quel genre de coaching et de tactiques faut-il donc s’attendre dans les mois à venir à l’OM ?

« Ses deux références : Bielsa et Guardiola »

La journaliste argentine Veronica Brunati, qui avait notamment révélé la nomination de Marcelo Bielsa à l’OM en 2014, s’est confié sur la méthode Jorge Sampaoli dans un entretien accordé au Phocéen , et fait un rapprochement direct avec Pep Guardiola et Bielsa : « Ils sont très proches dans leur vision du football et même au-delà. Ils aiment le même genre de jeu, basé sur le courage et la possession du ballon. D'ailleurs, les deux références de Sampaoli sont Bielsa et Guardiola. Son ancien adjoint, Juanma Lillo, travaille d'ailleurs aujourd'hui avec Pep à Manchester City. Comme Marcelo, c'est un homme de gauche sur le plan politique. Sampaoli n'a jamais caché son admiration pour Ché Guevara, un autre Argentin légendaire, et il prend toujours la défense des classes populaires en Argentine. D'ailleurs, il s'est fait tatouer sur son avant-bras une phrase célèbre du Ché : "No se vive celebrando victorias, sino superando derrotas" », explique-t-elle. Une analyse qui est d’ailleurs confirmée par un ancien défenseur de l’OM…

Rami retrouve du Guardiola chez Sampaoli