Mercato - Real Madrid : Hamilton, Ronaldo... Raiola salive à l'avance du transfert colossal d'Haaland !

Publié le 23 février 2021 à 20h30 par Arthur Montagne

Considéré comme l'un des futurs meilleurs joueurs du monde, Erling Braut Haaland affole la planète foot depuis ses premiers pas sur la scène européenne. Il faut dire que l'attaquant norvégien est déjà dans le viseur des plus grands clubs. Et Mino Raiola se frotte déjà les mains concernant ce prochain transfert.

Déjà impressionnant lors de ses premiers pas sur la scène européenne avec le Red Bull Salzbourg, Erling Braut Haaland est entré dans une nouvelle dimension depuis son transfert au Borussia Dortmund durant le mois de janvier 2020. C'est bien simple, l'attaquant norvégien affole les compteurs. Cette saison, il a déjà inscrit 27 buts et délivré 7 passes décisives en 25 rencontres toutes compétitions confondues. Et comme tous les grands joueurs, il aime briller dans les grands rendez-vous comme en témoigne son doublé contre le Séville FC la semaine dernière en Ligue des Champions. Du haut de ses 20 ans, Erling Haaland a donc tout pour réaliser une grande carrière, et les clubs européens ne sont bien évidemment pas passés à côté du phénomène norvégien. Le Real Madrid souhaite l'enrôler tout comme Chelsea et Manchester United alors que les candidats à la présidence du Barça en font leur promesse de campagne. L'avenir d'Haaland semble donc se diriger vers un grand club, d'autant plus qu'il dispose d'une clause libératoire estimée à 75M€ et qui prend effet durant l'été 2022. Toutefois, compte tenu du contexte économique actuel, le Borussia Dortmund pourrait se résoudre à la vendre dès cet été.

Raiola s'attend à du mouvement pour Haaland