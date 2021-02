Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Recrutement, blessure… Cette terrible confidence sur Benzema !

Publié le 24 février 2021 à 7h30 par H.G.

Tandis que Karim Benzema sera absent ce mercredi face à l’Atalanta en Ligue des Champions, il se pourrait que cette situation ait rendu réel l’un des scénarios qui était le plus redouté au sein du Real Madrid.

L’été dernier, le Real Madrid a décidé de ne pas se montrer actif sur le marché des transferts dans le sens des arrivées en raison de ses pertes financières causées par le passage de la pandémie de Covid-19. Ainsi, hormis le retour de prêt de Martin Odegaard en provenance de la Real Sociedad (finalement reparti en prêt à Arsenal cet hiver), aucun joueur n’est venu garnir les rangs des Merengue . Pourtant, il avait été annoncé depuis plusieurs mois que le Real Madrid cherchait à recruter un nouvel attaquant afin de faire souffler Karim Benzema par moment, Luka Jovic (envoyé en prêt à l’Eintracht Francfort cet hiver) et Mariano Diaz ne répondant pas aux attentes. Ainsi, le buteur français de 33 ans est quasiment seul en attaque, et le Real Madrid souhaitait plus que tout éviter qu’il lui arrive un pépin physique…

« Si Karim Benzema se blesse, on est très mal ! »