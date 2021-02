Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare du lourd pour cet été !

Publié le 24 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo travaillerait déjà d’arrache-pied afin d’effectuer le meilleur mercato estival possible pour le Paris Saint-Germain. Et deux options claires se dessineraient aux yeux du Brésilien.

Faute de moyens nécessaires pour réaliser plus d’un transfert sec l’été dernier, Rafael Alcantara étant venu gratuitement, Leonardo a dû faire avec les moyens du bord. Résultat, plusieurs joueurs sont venus par le biais d’un prêt. C’est le cas de Moise Kean, d’Alessandro Florenzi et de Danilo Pereira. En ce qui concerne Florenzi, le latéral droit italien apporterait satisfaction au staff parisien et à la direction sportive du PSG. De quoi pousser Leonardo à préparer son transfert définitif via l’option d’achat fixée à 9M€ par la Roma. CBS Sports a confirmé cette tendance ces dernières heures en révélant une tout autre volonté de Leonardo sur le marché.

Après Florenzi, place à Bellerin ?