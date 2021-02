Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de cette pépite du PSG sur son départ !

Publié le 23 février 2021 à 21h45 par T.M.

En réussite au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a donc fait le bon choix en étant prêté par le PSG dans le nord de la France. Une décision évoquée d’ailleurs ce mardi par l’attaquant de 19 ans.

Au contraire d’Adil Aouchiche ou Tanguy Kouassi, Arnaud Kalimuendo n’a lui pas souhaité quitter définitivement le PSG. Déterminé à réussir au sein de son club formateur, il a toutefois vu sa route être bouchée par l’arrivée de Moise Kean dans la capitale. A la recherche de temps de jeu, l’attaquant de 19 ans est donc parti en chercher loin du PSG rejoignant pour cela, en prêt, le RC Lens. Un choix payant pour Kalimuendo qui est l’auteur d’une très belle saison chez les Sang et Or sous les ordres de Franck Haise.

« Le club idéal »