Mercato - Barcelone : Le Barça se fait recaler par un grand nom !

Publié le 23 février 2021 à 21h00 par La rédaction

Monchi, le directeur sportif du Séville FC, a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de rejoindre le FC Barcelone.

Le FC Barcelone vit un tournant décisif dans son histoire : le club catalan est sur le point d'organiser une élection présidentielle le 7 mars prochain, soit dans moins de deux semaines. Les Socios du Barça pourront voter à travers toute l'Espagne pour désigner leur nouveau président, qui sera l'un de ces trois candidats : Toni Freixa, Joan Laporta ou Victor Font. L'élu aura de lourdes responsabilités à assumer et des décisions conséquentes à prendre : le futur de Lionel Messi, en fin de contrat avec son club de toujours l'été prochain, mais aussi le maintien (ou le renvoi) de l'entraîneur Ronald Koeman ainsi que la crise financière à laquelle font face les Blaugrana ces derniers mois. Avec toute cette incertitude qui plane au-dessus du Camp Nou, une chose semble au moins certaine : Monchi ne compte pas rejoindre le Barça.

« À Séville, je suis heureux et c'est tout ce qui compte »