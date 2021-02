Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte se ferme pour l’avenir d’Antoine Griezmann…

Publié le 24 février 2021 à 5h30 par T.M.

Si les rumeurs à propos de l’avenir d’Antoine Griezmann sont toujours présentes, l’Atlético de Madrid a été très clair concernant un retour du Français.

Après une première saison extrêmement compliquée au FC Barcelone, Antoine Griezmann était très attendu pour ce nouvel exercice. Et s’il y a du mieux pour le Français, notamment sa relation avec Lionel Messi, ce n’est toujours pas ça. En effet, le champion du monde n’arrive pas à confirmer sur la durée et en Catalogne, on commence à s’impatienter pour un joueur acheté 120M€ à l’été 2019. Par conséquent, il ne serait pas exclu que le Barça prenne une décision radicale avec Griezmann. Mais où pourrait-il rebondir ?

« Ça va bien aller pour lui »