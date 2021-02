Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG n’a pas la bonne stratégie pour Lionel Messi !

Publié le 24 février 2021 à 5h15 par T.M.

Au PSG, on est intéressé à l’idée de récupérer Lionel Messi une fois que son contrat avec le FC Barcelone aura expiré. Toutefois, dans la capitale, la stratégie adoptée ne serait la bonne. Explications.

Après avoir voulu quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi pourrait bien faire ses valises lors du prochain mercato. En effet, l’Argentin arrive en fin de contrat et s’il ne prolonge pas, il sera alors libre de s’engager avec le club de son choix. Une énorme opportunité que le PSG veut d’ailleurs saisir. Cela n’est d’ailleurs aujourd’hui plus un secret puisque le club de la capitale n’a cessé de multiplier les appels du pied. Neymar, Angel Di Maria, Marco Verratti, Leandro Paredes et même Leonardo ont tous ouvert la porte du PSG à Lionel Messi.

« Messi a été agacé »