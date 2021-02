Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le Qatar réalisait enfin son plus grand rêve ?

Publié le 24 février 2021 à 4h30 par T.M.

Arrivé à la tête du PSG en 2011, QSI n’avait qu’un nom en tête à l’époque : Cristiano Ronaldo. Alors que cela n’a jamais été possible, l’opportunité pourrait enfin se présenter.

En rachetant le PSG, le Qatar a immédiatement voulu placer le club de la capitale parmi les meilleures d’équipe d’Europe. Pour cela, plusieurs centaines de millions d’euros ont été dépensées afin d’attirer les plus grandes stars du ballon rond. Alors que Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar et Kylian Mbappé se sont succédés au PSG, la direction parisienne voyait les choses en très grand pour son projet. Et dans la capitale, ce rêve avait un nom : Cristiano Ronaldo. Mais celui-ci n’est jamais devenu réalité. Malgré les nombreux rapprochements entre le PSG et Jorge Mendes, agent du joueur de la Juventus, cela n’est jamais abouti à quelque chose de concret.

« Cristiano Ronaldo compte aller en France, au PSG »