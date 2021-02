Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme coup de gueule de Suarez sur son départ !

Publié le 24 février 2021 à 4h00 par A.M.

L'été dernier, le FC Barcelone a décidé de vendre plusieurs joueurs, y compris Luis Suarez, qui a rejoint l'Atlético de Madrid. Et l'attaquant uruguayen regrette la façon dont il a été traité.

En grande difficulté économique, le FC Barcelone s'est lancé l'été dernier dans une vaste opération dégraissage. L'idée était notamment d'alléger la masse salariale en se séparant de plusieurs joueurs possédant des revenus importants et étant sur le déclin. C'est ainsi qu'Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Luis Suarez ont été vendus. Le Pistolero s'éclate d'ailleurs à l'Atlético de Madrid et en profite pour tacler l'ancienne direction du Barça qui l'a poussé au départ.

«J’ai atteint un âge où je mérite un certain respect»