Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli afficherait déjà un énorme regret avec Thauvin !

Publié le 24 février 2021 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin a de grandes chances de quitter l'OM libre. Pour Adil Rami, ce serait dommage qu'il ne collabore pas plus longtemps avec Jorge Sampaoli.

Cela ne fait désormais plus aucun doute, Jorge Sampaoli va prendre la succession d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM. Le technicien argentin a quitté l'Atlético Mineiro pour devenir l'entraîneur du club phocéen et mettre fin à l'intérim de Nasser Larguet. Adil Rami, qui a évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli au Séville FC, valide le choix de la direction de l'OM, mais regrette que Florian Thauvin soit sur le départ, considérant que le profil de l'international français correspond parfaitement à ce que recherche l'ancien sélectionneur du Chili.

«Thauvin, c’est ce style de joueurs que Sampaoli apprécie»