Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Suarez affiche un souhait fort pour l'avenir de Messi !

Publié le 23 février 2021 à 11h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone l'été prochain. Alors que l'avenir de son grand ami n'est pas encore décidé, Luis Suarez a fait passer un message fort.

Lionel Messi pourrait faire ses adieux à son club de toujours à la fin de la saison. Engagé jusqu'au 30 juin avec le Barça, La Pulga figure sur les tablettes du PSG et de Manchester City, mais n'a pas encore tranché définitivement pour son avenir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le capitaine du FC Barcelone veut attendre les élections présidentielles de son club avant de sceller son futur. Et selon nos informations du 9 février, Lionel Messi envisage de prolonger avec le Barça si Joan Laporta prend la succession de Carles Tusquets, président intérimaire catalan. En attendant de connaitre la décision finale de l'international argentin, Luis Suarez a évoqué son avenir et affiché un grand souhait.

«Espérons qu'il continue à nous régaler, où qu'il joue»